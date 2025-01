Torino – Daspo e perquisizioni a Ultras dopo gli scontri del derby Juve – Toro

I poliziotti della Digos di Torino hanno eseguito 23 perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di altrettanti aderenti a gruppi ultras della Juventus e del Torino, indagati per rissa, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e travisamento, che lo scorso 9 novembre, nella notte prima del derby della Mole, si erano resi protagonisti di una violenta rissa nel centro cittadino alla quale avevano partecipato oltre 100 supporters.

Sono state inoltre perquisite le sedi dei gruppi ultras juventini “Drughi” e “Primo novembre 1987” i cui locali sono stati sottoposti anche a specifici controlli amministrativi e di sicurezza da parte degli agenti della Divisione amministrativa della questura di Torino, coadiuvati da personale dell’Asl e dei Vigili del fuoco.

A seguito dei provvedimenti il Questore di Torino ha disposto 43 Daspo e sono state avviate le procedure di aggravamento di altri 20 provvedimenti già emessi per fatti analoghi a cui si sono aggiunti altri 10 Daspo nei confronti di tifosi del Torino per aver danneggiato l’interno del settore ospiti sempre in occasione del derby del 9 novembre.

All’operazione hanno partecipato anche gli investigatori delle Digos di Asti, Novara, Pavia, Savona, Varese e Piacenza