Frattamaggiore – Sorpreso con la droga ed un coltello, denunciato un giovane

Proseguono i servizi straordinari di controllo predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti su Napoli e provincia.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via I Traversa Roma, hanno notato un giovane che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il prevenuto che è stato trovato in possesso di 15 involucri contenenti circa 22 grammi di hashish e di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 7 cm; per tali motivi, il predetto, identificato per un 16enne di origine tunisina, è stato denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente e porto di armi od oggetti atti ad offendere.