Russia – Trovato con 170 grammi di hashish: arrestato italiano

Un cittadino italiano di 30 anni, di cui non è stato reso noto il nome, è stato arrestato da agenti del servizio di frontiera russo con l’accusa di aver cercato di entrare in Russia con 170 grammi di hashish. L’uomo è stato incriminato per contrabbando di sostanze stupefacenti in grandi quantità in base all’articolo 229.1 del Codice penal. Rischia una condanna fino a 20 anni di reclusione. Il fermo, secondo quanto si apprende, risale a settembre.