Torre del Greco – Demolito manufatto abusivo in via Sopra ai Camaldoli

Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio che costituisce una delle priorità dell’azione di questa Procura della Repubblica, in esecuzione di un ordine di demolizione emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, si è proceduto alla demolizione di un manufatto abusivo di mq 9, di un solo piano adibito ad abitazione, realizzato con struttura portante in muratura e coperture in parte in legno e

guaina ardesiata, in parte con travetti e laterizi e sovrastante lamiera zincata ed in parte di lamiera coibentata su struttura in legno. Il manufatto demolito insisteva nel comune di Torre Del Greco (Na) alla via Sopra ai Camaldoli nr.22.

Il lotto su cui insisteva il manufatto demolito, è sottoposto ai seguenti vincoli:

– secondo il PRG ricade in “A2 – “Fascia Pedemontana – Conservazione dei volumi”;

– secondo il Piano Paesistico Territoriale ricade in “Zona P.I. – Protezione integrale”;

– secondo il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio ricade in zona “C2 – Paesaggio agrario del

Vesuvio meridionale e orientale”.

Inoltre il territorio comunale di Torre Del Greco, con D.M.L.P. del 07.03.1981 e del 03.06.1981, è sottoposto a vincolo sismico con grado di sismicità S=9, ricade all’interno del perimetro della zona Rossa ed è stato dichiarato di notevole interesse pubblico (D.M. del 20/1/1964 ex L.L. 1497/39 e 431/85), esclusa al zona portuale.

L’esecuzione delle demolizioni delle costruzioni abusive disposte dall’autorità giudiziaria rappresenta, per la tutela del territorio, uno strumento insostituibile sia in chiave repressiva, per il ripristino delle condizioni ambientali violate, sia in chiave preventiva, per l’efficacia dissuasiva nei confronti dell’abusivismo edilizio; nel caso di specie si è data esecuzione ad una condanna relativa ad una sentenza risalente all’anno 2017.

La suddetta demolizione ha avuto luogo grazie ai fondi messi a disposizione di questa Procura della Repubblica dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, ni forza del protocollo d’intesa ni materia di finanziamenti delle demolizioni giudiziali degli immobili abusivi nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio stipulato da questo Ufficio con il suddetto Ente Parco.