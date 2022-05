Sorrento – Controlli della polizia nelle zone della “movida”: ecco i risultati

Ieri gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Sorrento in particolare nelle zone della “movida”.

Nel corso dell’attività sono state identificate 189 persone, controllati 62 veicoli, 4 esercizi commerciali, di cui uno sanzionato per somministrazione di bevande alcoliche a minori tra i 16 e i 18 anni, e contestate 5 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta.