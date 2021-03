Sassuolo – Napoli: 3-3. Un’ingenuità di Manolas regala il pareggio al Sassuolo a tempo scaduto

Finisce 3-3 l’anticipo del Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli: di Maksimovic (autorete), Zielinski, Berardi, Di Lorenzo, Insigne e Caputo le reti di un match bellissimo. Pareggio giusto che lascia l’amaro in bocca agli uomini di Gattuso, che vengono raggiunti a tempo scaduto a causa di una grossa ingenuità difensiva di Manolas, che al 94’ regala un rigore ai padroni di casa. Da registrare due legni per il Sassuolo nella ripresa, un eurogol annullato a Insigne nel primo tempo per un fuorigioco millimetrico ed un miracolo di Consigli su Fabian. Punto che serve poco al Napoli nella corsa Champions, ma che interrompe una striscia negativa lontano dal Diego Armando Maradona.

Tabellino

Sassuolo – Napoli: 3-3 (pt 2-1)

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic (85′ Manolas), Hysaj (73′ Ghoulam), Fabian Ruiz, Demme (73′ Bakayoko), Zielinski (85′ Lobotka), Politano, Insigne, Mertens (67′ Elmas). A disp.Ospina, Contini, Costanzo, Zedadka, D’Agostino, Cioffi, Mario Rui. All.Gennaro Gattuso

Sassuolo: Consigli, Muldur (73′ Toljan), Marlon, Ferrari, Rogerio, Locatelli, Lopez (85′ Haraslin), Berardi (85′ Obiang), Defrel (78′ Traorè), Djuricic (85′ Raspadori), Caputo. All. Roberto De Zerbi

Arbitro: Marini di Roma

Marcatori: 34′ N. Maksimovic (aut.), 38′ P. Zielinski, 45′ Berardi rig., 72′ G. Di Lorenzo, 90′ L. Insigne rig., 90’+5′ Caputo rig.