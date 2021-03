Sassuolo – Napoli 3-3, le pagelle: Manolas e Bakayoko regalano il pari. Insigne e Di Lorenzo i migliori

MERET 6: si fa trovare pronto con un paio di interventi, non ha colpe sui gol subiti. Salvato dai legni nella ripresa. Presente

DI LORENZO 7: accompagna con grande continuità l’azione, importante in alcune diagonali come quella su Defrel nel primo tempo. Acciuffa la palla del 2-2 con un bell’inserimento, si guadagna il rigore. Scatenato

MAKSIMOVIC 5: mette fuori causa Meret sul gol dell’1-0, va un po’ in difficoltà negli uno contro uno. Pericoloso di testa in avanti, Caputo e Berardi gli creano non pochi grattacapi. Maldestro (dall’85’ MANOLAS 4: in cinque minuti di partita rovina tutto con l’assurdo fallo da rigore che regala il pari al Sassuolo. Folle)

RRAHMANI 6: primo tempo di buon livello uscendo bene sugli attaccanti neroverdi. Soffre un po’ nella seconda frazione di gioco ma nel complesso non commette grossi errori. Applicato

HYSAJ 5: rovina una gara tutto sommato attenta provocando il primo penalty. Resta bloccato facendo fatica sulle folate avversarie. Avventato (dal 73′ GHOULAM s.v.)

FABIAN RUIZ 6: bene in costruzione e nel farsi vedere per ricevere palla, però aiuta poco Demme nel fare filtro in mezzo. Ha un’ottima occasione ma spara su Consigli. Eclettico

DEMME 6: copre vaste porzioni di campo facendo anche da collante tra centrocampo e attacco. Suo l’assist per la rete di Zielinski, lotta in mediana mettendoci grande cuore. Grintoso (dal 73′ BAKAYOKO 5: decisivo in negativo perdendo il pallone a tempo scaduto dando il via all’azione che porta al rigore del 3-3. Sciagurato)

ZIELINSKI 6,5: si accende ad intermittenza ma quando lo fa è sempre pericoloso. Sigla l’1-1 con una bella conclusione da fuori, suo marchio di fabbrica. Diamante (dall’85’ LOBOTKA s.v.)

POLITANO 5,5: primo tempo sonnacchioso, si vede di più nella ripresa con la solita giocata a rientrare ma non punge. Inconcludente

MERTENS 5: mai nel vivo del gioco, poco servito ma non fa molto per farsi trovare. Non calcia mai in porta. Invisibile (dal 67′ ELMAS 5,5: non incide più di tanto, si vede poco. Opaco)

INSIGNE 7: guida tutte le azioni offensive azzurre. Un fuorigioco millimetrico gli cancella un gran gol. Tocca tanti palloni e ci prova fino alla fine. Assist per Di Lorenzo e gol su rigore. Indomito