Sassuolo – Napoli 2-2, Spalletti: “Potevamo fare di più ma c’era fallo sul pareggio del Sassuolo”

“Potevamo fare di più, dopo il 2-0 siamo arretrati troppo“. Luciano Spalletti commenta così il pareggio contro il Sassuolo.

“Ho protestato con l’arbitro per quell’episodio che per me è fallo netto. Mi ha espulso per questo, ma ripeto c’era fallo netto”.