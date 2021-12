Foto sscnapoli

Sassuolo – Napoli 2-2, le pagelle: Fabian Ruiz e Zielinski sugli scudi, deludono Insigne e i cambi

OSPINA 6: non si fa sorprendere sul tentativo da lontano di Berardi, reattivo sulla conclusione di Ferrari. Non può nulla sul gran gol di Scamacca e sul colpo di testa del difensore neroverde. Gatto

DI LORENZO 6,5: macina chilometri sulla fascia, attacca con grande veemenza creando sempre superiorità. Bene anche in ripiegamento. Pendolino

KOULIBALY 6,5: sradica tanti palloni, bello il duello tutto fisico con Scamacca. Non ha grosse colpe sul gol, sbroglia diverse situazioni potenzialmente pericolose. Esce per infortunio nel finale e gli azzurri soffrono. Roccia (dall’80’ JUAN JESUS s.v.)

RRAHMANI 6: tiene bene la posizione, meno appariscente rispetto a Koulibaly ma non meno importante. Si perde un po’ nel finale, subisce fallo sul gol annullato a Defrel. Tattico

MARIO RUI 6: attacca con una certa continuità, non sempre lucido e preciso nella giocata finale. Nessuna sbavatura particolare. Ordinato

LOBOTKA 6: si abbassa con personalità per far partire l’azione dal basso, fa girare palla con velocità e precisione. Peccato che non riesce a tenere alto il baricentro della squadra nella mezz’ora finale. Chiude in sofferenza. Diligente

FABIAN RUIZ 7,5: è in stato di grazia. Sblocca il match con un tiro chirurgico dei suoi, tante giocate di qualità al servizio dei compagni. Esce per un problema all’inguine e gli azzurri si smarriscono. Imponente (dal 66′ PETAGNA 5,5: il Napoli si abbassa troppo e non riesce a tenere alta la squadra. Prova qualche progressione in contropiede ma non è nelle sue corde attaccare la profondità. Legnoso)

ZIELINSKI 7: fallisce un’ottima chance nel primo tempo ma è sempre nel vivo del gioco. Confeziona gli assist per i due gol azzurri, è tornato sui suoi standard. Ispiratore

LOZANO 6,5: sfonda con estrema facilità, crea scompiglio. Gli manca il gol e la pericolosità sotto porta ma crea molto per i compagni. Peperino (dal 73′ DEMME 5,5: dovrebbe garantire maggiore copertura e sostanza in mediana ma non si vede. Si becca un giallo e finisce in apnea come il resto della squadra. Timido)

MERTENS 7: non fa rimpiangere Osimhen siglando il gol del 2-0 in bello stile. Pressa e lega il gioco confermandosi in forma smagliante. Esaltante (dal 66′ POLITANO 5,5: al rientro dopo la guarigione dal Covid non incide più di tanto. Fatica a rendersi pericoloso, finisce per schiacciarsi anche lui. Fumoso)

INSIGNE 5,5: impegna Consigli con un tiro di punta ma per il resto non si vede più di tanto. Manca da tanto il gol su azione, deve ritrovare lucidità negli ultimi sedici metri. Opaco (dal 46′ ELMAS 5,5: non fa meglio del capitano azzurro. Non si segnalano giocate degne di nota, si perde nel finale convulso. Sotto tono)