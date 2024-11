San Giuseppe Vesuviano – Trovato con droga in casa, arrestato pusher

Controlli antidroga a San Giuseppe Vesuviano da parte dei carabinieri della locale stazione. A finire in manette il 33enne G. C., già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e lì, oltre a trovare 6 grammi di cocaina, hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione e 3.950 euro ritenuti provento del reato.

L’arrestato, deve rispondere detenzione di droga a fini di spaccio, è in attesa di giudizio.