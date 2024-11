Torre del Greco/Portici – Operazione litorale: in tre mesi recuperati dal mare oltre 400 chili di rifiuti solidi

In tre mesi sono stati recuperati oltre 400 chili di rifiuti nel mare compreso tra Torre del Greco e Portici. È il bilancio dell’Operazione Litorale promossa dal Flag Miglio d’oro, partita lo scorso agosto e destinata a proseguire anche nelle prossime settimane, grazie al supporto delle amministrazioni comunali delle tre città interessate.

Nel lasso di tempo intercorso tra agosto e ottobre, il Flag Litorale Miglio d’Oro, in collaborazione con Garbage Ancona Srl, ha infatti realizzato le attività previste dal progetto “Operazione Litorale”, che ha quale obiettivo quello di migliorare la pulizia e la qualità ambientale delle acque marine. Le operazioni sono state condotte a bordo di un battello ecologico Classe Pelikan, garantendo interventi mirati ed eco-sostenibili nelle acque antistanti Torre del Greco, Ercolano, e Portici. Nel caso della città del corallo, importante è stato il sostegno assicurato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, che si è avvalsa dell’operato della delegata cittadina Ivana Scognamiglio.

Come ricorda il direttore del Flag Litorale Miglio d’oro, Luca Tortora, “il battello nel complesso ha operato cinque giorni a settimana, garantendo una presenza costante e visibile lungo il litorale”. In particolare, ogni uscita ha permesso di raccogliere dai dieci ai quindici chili di rifiuti solidi galleggianti, principalmente plastica e polistirolo. “Questa raccolta giornaliera ha contribuito a ridurre l’inquinamento ‘visibile’ in acqua e a migliorare l’ambiente marino” aggiunge Tortora. Attraverso l’uso di banner assorbenti, il battello ha inoltre intercettato le scie di schiuma presenti in mare, al fine di evitare l’approdo alle spiagge. “Questo intervento preventivo si è rivelato essenziale per ridurre l’accumulo di queste simil-mucillagini lungo le coste”.

I rifiuti recuperati di volta in volta sono stati catalogati e pesati, producendo specifici report che attestano l’impatto delle attività svolte. “Il progetto – conclude il direttore del Flag Miglio d’oro – ha portato ad una raccolta totale stimata tra 400 e 600 chilogrammi di rifiuti solidi galleggianti nell’arco dei tre mesi. Tale risultato rappresenta un contributo significativo alla pulizia degli specchi acquei e al miglioramento della fruibilità del litorale, visibile ed apprezzato dai cittadini e dai turisti”.