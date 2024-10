Napoli – Arresti e denunce: i dettagli

Quartieri Spagnoli: sorpreso con una pistola a salve. Denunciato dalla Polizia di Stato un 15enne.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno del possesso di armi da parte dei minori ha intensificato i controlli nella zona dei Quartieri Spagnoli.

In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, nel transitare in vico Paradiso, hanno notato un giovane che, una volta introdottosi furtivamente all’interno del parco dei Quartieri Spagnoli, ha raccolto un oggetto da terra per poi nasconderlo nella cinta dei pantaloni.

Gli operatori, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di una pistola a salve cal. 8 marca Bruni con 2 cartucce a salve dello stesso calibro; per tali motivi, l’indagato, identificato per un 15enne napoletano, è stato denunciato dal personale operante per porto di armi od oggetti atti ad offendere; lo stesso è stato successivamente affidato ai genitori.

Arenella: ruba uno scooter e si scaglia contro gli agenti. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne napoletano per rapina impropria e lesioni personali.

In particolare, gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Medaglie D’Oro, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che, con un piede, ne stava spingendo un altro, a motore spento, condotto da un altro soggetto.

Quest’ultimo, alla vista degli operatori, ha lanciato contro la vettura di servizio il mezzo spinto e, per guadagnarsi la fuga, si è scagliato contro di loro finché non è stato bloccato e tratto in arresto; il complice, invece, è riuscito a far perdere le sue tracce.

Inoltre, i poliziotti hanno accertato che il predetto aveva asportato, pochi minuti prima, il mezzo da via Bernini ed è stato poi riconsegnato al legittimo proprietario.

Ponticelli: dovrà scontare oltre 3 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne napoletano per rapina.

Nello specifico, personale del Commissariato Ponticelli ha eseguito un provvedimento per la carcerazione, emesso lo scorso giovedì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il predetto dovrà espiare la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per rapina, reato commesso a Napoli nel 2014.