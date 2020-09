San Giuseppe Vesuviano – Trasportava 300 kg di rifiuti, nei guai 52enne

San Giuseppe Vesuviano i carabinieri hanno beccato, in Via Vasca al Pianillo, un 52enne di origini jugoslave già noto alle ffoo mentre trasportava rottami di ogni genere senza autorizzazione. Il furgone che guidava – così come i circa 300 chili di rifiuti trasportati – è stato sequestrato e l’uomo denunciato. I controlli continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni.