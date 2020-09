Poggiamarino – Scaricavano da un furgone mezza tonnellata circa di rifiuti speciali, due persone denunciate

Poggiamarino – Scaricavano da un furgone mezza tonnellata circa di rifiuti speciali, due persone denunciate

Imilitari della Compagnia di Torre Annunziata hanno denunciato per sversamento illecito di rifiuti due persone, un 45enne e un 32enne già noti alle ffoo.

Sono stati sorpresi in un noccioleto di Via Pasquale Giulio Annunziata a Poggiomarino mentre scaricavano da un furgone mezza tonnellata circa di rifiuti speciali: batterie per auto, pezzi di ricambio di auto, fusti di olio motore, pneumatici, elettrodomestici. Abbandonati sul terreno avrebbero col tempo inquinato la falda acquifera e reso potenzialmente pericolose le coltivazioni.