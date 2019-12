San Giorgio a Cremano – Marino lancia la sfida a Zinno: “Creata alternativa forte, vedere la città in queste condizioni è uno sfregio alla decenza”

Ha avuto luogo nella giornata di ieri 21 dicembre 2019 presso il locale Tallioo a San Giorgio a Cremano la conferenza stampa del candidato sindaco Giovanni Marino per le amministrative del 2020. L’incontro che ha visto la partecipazione dei sangiorgesi, ha presentato l’ex vice sindaco insieme ai coordinatori delle sette liste civiche per l’inizio di questo nuovo percorso.

“Sono orgogliosamente figlio di questa città ed è per questo che vogliamo migliorarla. Vederla in queste condizioni è uno sfregio alla decenza. L’era Zinno deve finire e con il Laboratorio Civico pensiamo di creare un’alternativa formata da professionisti, commercianti, da persone che appartengono al mondo dell’associazionismo e da tutti quei cittadini che vogliono un rilancio. L’impegno sarà costante, ascolteremo la città e far riemergere dignitosamente i servizi per i quali la gente paga le tasse, perché il nostro compito è quello di rilanciare i servizi e far diventare la città inclusiva, a differenza di oggi dove il comune è barricato in se stesso con i cittadini costretti a fare file di 6 mesi per una carta d’identità non godendo difatti di benefici per le tasse che pagano”

Una stoccata che va anche alle polemiche sorte dalle poche luminarie natalizie e soprattutto dalla frase di Massimo Troisi : “ Una gaffe che l’amministrazione comunale ha voluto regalare ai sangiorgesi. San Giorgio e Napoli sono figlie del Vesuvio, sono città aderenti e per questo un inutile polemica.”

Al candidato sindaco del Laboratorio Civico fa eco Giuseppe Farina rappresentate di Quartiere Mio: “La città deve essere riportata ai fatti di cronaca per cose importanti, il nostro progetto è fatto di persone che si impegnano per una città migliore. Abbiamo scelto Giovanni Marino perché è una persona che ha lavorato tanto per San Giorgio a Cremano, a lui e alla nostra squadra il compito di formare un’amministrazione competente”.

Ad intervenire anche il coordinatore cittadino di Laboratorio Civico Maurizio Savarese: “In questi giorni abbiamo avuto l’ulteriore conferma del fallimento di questa amministrazione, basta pensare che siamo arrivati 60esimi su 60 per un progetto relativo al Bullismo. Giovanni Marino è l’uomo giusto per guidare della città e per rilanciarla. Bisogna occuparsi della cosa pubblica, e ciò non sta più avvenendo.”

Infine Mario Sesto di Città Futura : “ presentiamo un nuovo progetto alla città con un giusto mix tra esperienza amministrativa e novità. Le problematiche oggi sono tante: dal sociale, ai rifiuti, l’illuminazione pubblica; telecamere di videosorveglianza non funzionanti. Ed è per questo che vogliamo cambiare in meglio la nostra città.”

Un progetto che va avanti ormai da qualche mese, Marino sfida la maxi coalizione di Zinno puntando sulla politica dell’ascolto e delle risposte. Nell’attuale scenario resta da capire la posizione del Movimento Cinque Stelle e del centro destro per capire definitivamente il quadro della situazione