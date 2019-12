Ercolano – Dopo 47 anni approvato il nuovo Regolamento edilizio

Ercolano, dopo 47 anni approvato il nuovo Regolamento edilizio

Approvato dopo 47 anni dall’ultima modifica, il nuovo Regolamento edilizio della Città di Ercolano. Nel corso del’ultima seduta del Consiglio comunale, è stato approvato il nuovo regolamento che disciplina caratteristiche, tecniche e le norme da rispettare per procedere a ristrutturazioni di locali e fabbricati per residenze ed attività produttive. Le principali novità riguardano la disciplina dei frazionamenti, i cambi di destinazione d’uso temporanei di residenze ad attività commerciali, le deroghe per altezze-superfici, dotazioni di bagni per locali commerciali nel centro storico al fine di favorire nuovi insediamenti di ristoranti, negozi, attività turistico-ricettive con particolare attenzione alla riqualificazione ambientale.

Il nuovo regolamento darà impulso alla riqualificazione dei fabbricati esistenti, dando regole certe e moderne per l’edilizia e le attività commerciali. Il provvedimento, seguito nell’intero iter dal sindaco e dall’assessore all’Urbanistica Giuliana Di Fiore, è stato redatto dal dirigente dell’Ufficio tecnico Ing. Moccia e dal dirigente del Suap avv. Sciscioli: «Con il nuovo regolamento si dota la città di uno strumento indispensabile per lo sviluppo dell’edilizia privata – dice il sindaco Ciro Buonajuto -. Rispetto a quasi cinquant’anni fa, sono sensibilmente mutate le condizioni socio-economiche della città ed era indispensabile intervenire andando incontro alle nuove esigenze di imprese e cittadini»