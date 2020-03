San Giorgio a Cremano- Covid-19, troppe persone in strada e multato commerciante. Zinno : “restate a casa”

Proseguono i controlli sul territorio sangiorgese e ancora molte persone preferiscono uscire per svolgere piccoli servizi o piccoli acquisti. A trasgredire le regole sono soprattutto gli anziani, nonché i soggetti più sensibili e a rischio, che spesso passeggiano per strada o si siedono su delle panchine in città. In merito a questo, il primo cittadino ha specificato la situazione attuale.

Di seguito le dichiarazioni del sindaco.

“Cari concittadini,

al momento non vi sono altri casi positivi di coronavirus in città, ma svariate persone hanno effettuato il tampone, quindi siamo in attesa dei risultati. Come tutti sapete, la situazione è davvero drammatica in Campania così come nel resto d’Italia.

Ci sono ancora troppe persone che non restano a casa. Ogni giorno arrivano segnalazioni di gente che esce ripetutamente per comprare anche un solo articolo o genere alimentare, invece di agire responsabilmente scendendo una volta a settimana e rigorosamente una persona per nucleo familiare.