Torre del Greco – Emergenza Coronavirus, Palomba istituisce la zona rossa in centro: ecco le strade

Con ordinanza odierna il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba ha istituito, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile, una zona rossa nel territorio comunale. Si tratta di una porzione della città “ove non sussistono condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità”. E’stata disposta dunque la chiusura, con interdizione totale all’accesso, dei seguenti varchi alla detta “zona rossa”:

Via Salvator Noto intersezione con 1° traversa Salvator Noto;

Via Salvator Noto intersezione con 2° traversa Salvator Noto;

Via Teatro intersezione con 1° vicolo Orto Contessa;

Via Teatro intersezione con 2° vicolo Orto Contessa;

parte superiore delle scale di via Gradoni;

ingresso Piazza Santa Croce.

Consentito l’accesso veicolare e pedonale solo in maniera contingentata e comunque nel rispetto del DPCM 11 marzo e precedenti, assicurando il deflusso unicamente attraverso via Falanga e via Teatro.

Per maggiori dettagli di seguito l’ordinanza.

Ordinanza n. 92 del 20.3.2020