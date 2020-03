Protezione Civile Campania – Allerta meteo dalle 14, venti forti nevicate e gelate in arrivo

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per Vento forte, nevicate e gelate valido dalle 14 di oggi e fino alle 14 di domani, giovedì 26 marzo.

Si prevedono su tutto il territorio ad esclusione delle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 6 (Piana Sele e Basso Cilento) “Nevicate con accumuli deboli o puntualmente moderati oltre i 400 metri e, localmente, anche a quote inferiori; quota neve in graduale risalita dalla sera. Gelate persistenti a quote superiori ai 400 metri e, localmente, anche a quote inferiori; quota gelate in graduale risalita dalla sera”.

Su tutta la Campania, incluse le zone 1 e 6 “Venti localmente forti con possibili raffiche”.

La Protezione civile regionale oltre a invitare le autorità competenti a porre in essere le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, ricorda che sono in vigore sull’intero territorio le limitazioni previste dai Decreti nazionali e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Campania sul Covid-19.