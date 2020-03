Torre del Greco – Emergenza Coronavirus, l’Ascom lancia una piattaforma unica per le consegne a domicilio

Per garantire un servizio a domicilio ai clienti “in sicurezza”, l’Ascom di Torre del Greco sta lanciando un sistema di prenotazione e consegna, tramite uno spedizioniere autorizzato.

Attraverso una piattaforma il cliente potrà ordinare la spesa dal proprio negoziante di fiducia e riceverla direttamente a casa.

Per far fronte all’approvvigionamento dei beni di prima di prima necessità, il servizio al momento è dedicato al settore alimentare (macelleria, pescheria, salumeria, caseificio, fruttivendolo e minimarket).

“L’iniziativa nasce, ovviamente, dall’esigenza, per tutti, di restare a casa per limitare il contagio da Corona Virus ma anche per aumentare le opportunità di vendita dei piccoli negozi dei beni di prima necessità. Oggi non manca la possibilità di uscire per la spesa, ma con grande paura e diffidenza, e molti preferiscono il supermercato che offre maggiore possibilità di scelta e assortimento.

Grazie a questo sistema proposto dal nostro partner M2VCommunication srl, in un’unica piattaforma sarà possibile accedere all’offerta dei propri negozianti di fiducia e ricevere la spesa direttamente a casa”- dichiara il presidente Giulio Esposito.

Il servizio è molto semplice per i negozianti: riceveranno l’ordine via mail e passerà uno spedizioniere autorizzato a ritirare la spesa per poi consegnarlo ai clienti che ne hanno fatto richiesta. Per garantire un servizio efficiente, l’esercente dovrà entro 3 ore preparare l’ordine ed applicare uno sconto del 10 % (3€ su una spesa di 30€). Non dovrà ovviamente preoccuparsi di caricare i prodotti sulla piattaforma e riceverà quotidianamente il corrispettivo pagamento.

A questo aggiungiamo il fatto che negli ultimi giorni i controlli nelle strade sono stati notevolmente intensificati e sarà difficile per molti esercenti garantire un servizio di consegna, molto spesso improvvisato.

I negozi interessati potranno aderire al servizio, scrivendo il proprio indirizzo email e numero di telefono a info@ascomtdg.it oppure tramite whatsApp al n. 3477468787.