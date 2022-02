Primo Memorial Apicella – Vivenzio: l’adesione della Turris

La S.S. Turris Calcio, nel condividerne appieno le finalità, ha dato la propria adesione al primo memorial “Pasquale Apicella/Giovanni Vivenzio – Coppa Regina Pacis”, sentendo sempre forte quel richiamo alla responsabilità sociale dei club sottolineato con vigore da Lega Pro.

Attraverso la propria struttura tecnico-organizzativa e la messa a disposizione dello stadio “Liguori” di Torre del Greco come impianto collaterale per allenamenti e partite, la società sarà di supporto alla realizzazione del torneo di calcio amatoriale ad otto (aperto a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato della provincia di Napoli) in memoria di due uomini speciali che hanno perso tragicamente la vita in servizio, sposando l’iniziativa fortemente voluta dal comitato organizzatore formato da colleghi delle due vittime, già forte del patrocinio del Comune di Napoli.

A Pasquale Apicella (37 anni), Agente Scelto della Polizia di Stato, fu fatale, nell’aprile del 2020, il tentativo di sventare, a bordo di una volante, un furto al bancomat della Banca Crédit Agricole di Napoli in via Abate Minichini. Un anno più tardi, un altro incidente stradale, durante un inseguimento in moto nel quartiere di Chiaia, costò la vita al Sovrintendente Capo della Polizia, Giovanni Vivenzio (54 anni).

Il torneo, il cui regolamento è stato approvato dall’ente di promozione sportiva Aics Napoli-Campania, si articolerà dal 7 marzo al 15 maggio prossimi presso il complesso sportivo “Kennedy” di Napoli, struttura di riferimento della manifestazione, coinvolgendo circa 400 partecipanti.

Il ricordo di Pasquale e Giovanni si fonderà, così, con la comune passione per il calcio e, parallelamente, con un’importante una missione benefica: ogni squadra partecipante, infatti, collaborerà alla raccolta di fondi in favore della fondazione “Centro Educativo Diocesano Regina Pacis”, impegnata in molteplici attività sul territorio finalizzate all’inclusione sociale.

La S.S. Turris Calcio presenzierà, con una propria delegazione, alla conferenza stampa di presentazione del memorial che si terrà giovedì 17 febbraio, alle ore 11.30, presso la Sala dei Baroni del Museo Civico di Castel Nuovo (Maschio Angioino) a Napoli.

Per martedì 15 febbraio, invece, una delegazione dell’organizzazione del torneo, unitamente alle vedove Apicella e Vivenzio, è stata invitata al “Liguori” ad assistere alla gara di campionato Turris-Bari.