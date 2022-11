Portici – Sorpreso a spacciare droga, arrestato pusher 44enne

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per spaccio di droga G. D., 44enne del posto. E’ stato sorpreso nei pressi della sua abitazione mentre consegnava ad un cliente una dosi di cocaina di mezzo grammo. Nella sua abitazione i militari hanno trovato altre 3 dosi della stessa sostanza e 30 euro in contante, ritenuto provento illecito.

D. è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.