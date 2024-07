Portici – Ruba oggetti da un’auto, fermato 37enne di Ercolano

Nella nottata di ieri, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Pasquale a Portici, sono stati avvicinati da un uomo che, indicando il finestrino posteriore infranto della sua autovettura, ha raccontato di essere stato vittima di furto di diversi effetti personali presenti nel veicolo.

I poliziotti, dopo aver appreso quanto poc’anzi accaduto, nel transitare in via Mare ad Ercolano hanno notato un soggetto che si aggirava con fare guardingo e stava trasportando un borsone di grosse dimensioni.

Pertanto, gli operatori hanno raggiunto e controllato il predetto trovandolo in possesso di uno sfollagente telescopico, un coltello multilama di 9 cm circa, un coltellino svizzero, 2 cacciaviti, degli effetti personali corrispondenti alla descrizione fornita dal proprietario del veicolo ed un cellulare risultato smarrito lo scorso mese di giugno.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 37enne di Ercolano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto aggravato nonché denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, porto di armi od oggetti atti ad offendere e appropriazione di cose smarrite; infine, la refurtiva è stata restituita al proprietario.

Napoli, 8 luglio 2024