Portici – Il 10 gennaio screening anti Covid al Centro Sportivo Portici

“Domenica 10 gennaio dalle ore 8 alle ore 19 presso il Centro Sportivo Portici in Via De Curtis sarà possibile effettuare lo screening del tampone antigenico per tutti i Cittadini che si saranno prenotati presso il proprio medico di famiglia. Queste attività sanitarie di screening anti COVID sono organizzate dalla MedicoopVesevo (in collaborazione con l’A.C.) cooperativa che comprende circa 200 medici tra Portici, Ercolano e Torre del Greco. Tutti i Cittadini prenotati potranno raggiungere il Centro Sportivo Portici in auto, parcheggiare all’interno dell’area appositamente attrezzata in Via Farina nelle adiacenze del Palazzetto dello Sport e raggiungere il punto di effettuazione degli screening seguendo il percorso indicato da apposita segnaletica.

Lo screening viene effettuato in forma totalmente gratuita e riguarda un totale di 850 tamponi, sarà possibile prenotarsi fino ad esaurimento scorte tamponi”. Così via social il sindaco di Portici Enzo Cuomo.