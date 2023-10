Portici – Arrestato pusher 19enne

Continuano i controlli a Portici con i militari della compagnia di Torre del Greco che stanno setacciando quotidianamente le strade della città. Controlli incrementati soprattutto nelle serate del weekend e nelle zone del centro maggiormente frequentate da giovani.

A finire in manette C.V., 19enne del quartiere Barra a Napoli già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri della stazione di Portici hanno notato il ragazzo mentre, a bordo del proprio scooter, stava percorrendo traversa Longobardi. I militari decidono di fermarlo ma l’”invito” non viene raccolto e ne nasce un inseguimento. La fuga dura poco e, fermato, il 19enne viene perquisito. Il ragazzo è trovato in possesso di diversi grammi di stupefacente tra hashish e cocaina. Nelle tasche del 19enne anche la somma in contanti, ritenuta provento del reato, di 25 euro.

La perquisizione viene estesa anche nell’abitazione del fermato e lì i carabinieri trovano altri 4 grammi di hashish.

L’arrestato – dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio – è in attesa di giudizio.