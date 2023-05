Polonia – Cinghiali irrompono sulla spiaggia tra lo stupore dei bagnanti

Cinghiali in spiaggia, si tratta di scene spettacolari documentate da un bagnante sul litorale di Gdynia, in Polonia. Diversi cinghiali, tra cui alcuni animali adulti e numerosi animali giovani, si trovano sulla spiaggia sabbiosa. Quando un uomo con una camicia blu si avvicina da dietro, tutto accade improvvisamente molto velocemente. Spaventati dall’approccio apparentemente sgradito, la banda di ungulati è partita alla velocità della luce ed è fuggita. Una breve clip documenta lo scenario. Dopo pochi secondi i maiali sono scappati dalla zona di pericolo. Anche se gli animali caricano senza considerare le perdite, nessuno viene danneggiato. Tuttavia, il cuore dell’uno o dell’altro bagnante potrebbe essere scivolato nei loro pantaloni per un momento. Negli ultimi anni, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è diventato sempre più numeroso l’insediamento di cinghiali nella collina che affaccia sulla costa che scendono in spiaggia. Una convivenza che, seppure anomala, finora veniva tollerata e considerata quasi una curiosità divertente. Ora, dopo questa invasione, i bagnanti preoccupati per i cinghiali diventati più invadenti, chiedono una soluzione sia per le spiagge sia per il resto delle città. Nel video i cinghiali sulla spiaggia seminano il panico tra i bagnanti: https://www.itemfix.com/v?t=21vnfk&jd=1