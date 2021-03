Poggiomarino – Lavori programmati, rubinetti a secco per venerdì. Ecco zone e orari

GORI comunica che per manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 16:00 alle 20:00 di venerdì 12 marzo 2021, nelle seguenti zone di POGGIOMARINO:



Via Alcide De Gasperi,

Via De Marinis,

Via Placido de Sangro,

Via Principe di Piemonte.

Tutte le traverse adiacenti.



SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Piazza PIZZO LAMPIONE, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del 12.03.2021.



Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.