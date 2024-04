Palermo- Esplode la moka mentre prepara il caffè, muore una 66enne

SOS in cucina: esplode la moka mentre prepara il caffè, muore una 66enne. Lo Sportello dei Diritti: “Occhio a come mettere la moka sul fornello, potrebbe esplode sicuramente”

Gli incidenti ai fornelli sono pericolosissimi, uno dei più pericolosi è proprio la macchinetta del caffè, la moka che per noi italiani rappresenta quasi il Sacro Graal che sul fornello potrebbe esplodere. Come nel caso di una morte assurda, verificatasi lo scorso mercoledì 3 aprile, di una donna deceduta a causa dello scoppio della moka che stava preparando come era solita fare ogni mattina. A Borgetto (Palermo), una 66enne maestra in pensione stava preparando il caffè con la moka nella sua cucina, quando la caffettiera è esplosa, causando una fiammata che ha investito la donna in pieno. A trovarla, riversa sul pavimento e in stato di incoscienza, è stato il marito, una volta rientrato a casa. Nel momento dell’esplosione, infatti, la donna era sola. La donna è poi morta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Villa Sofia (Palermo) in cui era arrivata in condizioni disperate, dopo 24 ore di agonia. I medici hanno cercato invano di salvare la donna, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni erano già critiche quando è arrivata in ospedale: aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 90 per cento del corpo. Tuttavia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono molto comuni gli incidenti in casa e sono ritenuti tra i più pericolosi in assoluto. Nonostante la nostra abitazione possa sembrarci un luogo sicuro, potrebbe diventare uno dei più pericolosi semplicemente per piccole distrazioni.In ogni casa ci sono alcuni luoghi poco sicuri e tra questi c’è sicuramente la cucina, i fornelli sono ad esempio una delle cause per le quali avvengono incidenti domestici anche molto gravi. C’è il gas che può essere dannoso e come questo c’è il fuoco che a sua volta può essere pericolosissimo. I fornelli possono causare piccoli incidenti come scottature di diverso genere o più gravi, infatti potrebbero esserci perdite di gas. Quest’ultimo potrebbe causare danni irreversibili sulla nostra salute ed è comune anche che qualcosa mentre è sul fornello scoppi, tra questi c’è la moka di cui ne facciamo un uso quasi spropositato ogni giorno. In molti hanno provato la paura dell’esplosione della caffettiera, è una cosa estremamente rischiosa. La macchinetta del caffè che scoppia non è solo qualcosa che sporca tutte le pareti della cucina, questa fa un rumore spaventoso che somiglia molto ad uno sparo di pistola, facendo preoccupare anche tutto il vicinato. L’esplosione è istantanea e anche a livello fisico ci si potrebbe ferire per via dell’oggetto che vola in aria e del caffè bollente che schizza ovunque. I motivi per i quali la moka potrebbe esplodere sono diversi, un esempio è che potremmo esserci dimenticati di mettere l’acqua per via della stanchezza, fretta o del sonno .Un altro motivo è quello che riguarda la polvere del caffè macinato, infatti potremmo averla pressata troppo e in questo modo l’acqua nella parte inferiore della caffettiera non riesce a passare, provando così l’esplosione. Il terzo motivo potrebbe riguardare la valvola dello sfiato, il vapore potrebbe essere bloccato e non uscire per via della pressione nella caldaia interna. Come ultima causa dello scoppio ma non meno importante, c’è la guarnizione che andrebbe controllata spesso ma quasi tutti se ne dimenticano. Nel caso la macchinetta del caffè viene usata troppo spesso questa sua componente fondamentale viene deteriorata. Attenzione, dunque, sempre, a quando si posiziona la moka.