New Tennis Torre del Greco campione d’Italia, Palomba: “Bella pagina di storia sportiva”

“Ancora una volta il nome della nostra città è alla ribalta delle cronache sportive come autentica eccellenza: il New Tennis Torre del Greco si è qualificato campione d’Italia 2021.

Un grande plauso a tutta la squadra che ha dato onore al nostro territorio”.

Apostrofa così il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, la vittoria della squadra di Tennis cittadina che si è qualificata campione d’Italia vincendo per 4-1 il Circolo Tennis Vela Messina.

Una vittoria tutta corallina, siglata al Carisport di Cesena, ed iniziata con le fasi a girone nello scorso mese di ottobre che ha visto Il New Tennis Torre del Greco, alla sua prima finale nazionale.

“L’impegno e il gioco di squadra – prosegue il primo cittadino – hanno premiato il lavoro dell’intero team. Questa è una bella pagina di storia sportiva che viene scritta per la nostra città e che ci dimostra quanto importante sia lo sport per il rilancio e la riqualificazione dell’i tero tessuto sociale cittadino. Il mio personale plauso per l’ottimo ed agognato risultato raggiunto”.