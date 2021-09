Napoli – Tenta di rapinare una persona, arrestato 36enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante i servizi di ordine e sicurezza pubblica nell’area dello stadio Maradona, nel transitare in via Terracina hanno visto un uomo che correva verso la volante chiedendo aiuto e lo hanno raggiunto.

L’uomo ha raccontato ai poliziotti che, poco prima, era stato vittima di un tentativo di rapina da parte di una persona che l’aveva minacciato verbalmente chiedendogli dei soldi e, al suo rifiuto, lo aveva rincorso; inoltre, la vittima ha indicato il malvivente che è stato bloccato dagli operatori.

V. P., 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina.