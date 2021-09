Napoli – Arrestato ladro di carburante

Stanotte gli agenti dei Commissariati San Paolo e Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Nicolò Garzilli per una segnalazione di furto su alcuni veicoli in sosta.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato che, poco prima, un uomo aveva asportato del carburante da due auto in sosta e si era allontanato.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato in via Antonino Pio l’uomo che, mediante un tubo flessibile in pvc, stava prelevando benzina da una terza auto parcheggiata e lo hanno bloccato trovandolo in possesso di due taniche con 3 litri di carburante e di un borsello contenente diversi arnesi atti allo scasso.

G. P., 59enne napoletano con precedenti di polizia e sottoposto alla misura dell’avviso orale, è stato arrestato per furto aggravato.