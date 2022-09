Napoli – Spezia 1-0: Raspadori fa esplodere il Maradona all’89’

Il Napoli batte 1-0 lo Spezia al Maradona grazie ad una rete di Raspadori, al termine di una gara controllata in lungo e in largo ma che gli uomini di Spalletti sono riusciti a portare a casa solo nel finale. Primo tempo con il pallino del gioco in mano agli azzurri, che premono ma non sfondano. Kvara semina il panico nella difesa avversaria con diverse incursioni impegnando il portiere ospite. Spezia pericoloso soltanto con un tiro di Gyasi ben respinto da Meret. Nella ripresa il copione della gara non cambia, con il Napoli che prova a sfondare ma il muro ligure regge. Gli azzurri rischiano anche la beffa in un occasione, quando Rrahmani salva sulla linea un pallonetto di Kiwior. Quando tutto lasciava pensare ad un pari amaro arriva il gol di Raspadori all’89’, che a porta sguarnita batte Dragowski e fa esplodere il Maradona. Tre punti importantissimi dopo la straordinaria vittoria sul Liverpool.