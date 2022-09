Napoli – Spezia 1-0, le pagelle: Raspadori salvatore della patria, Kvara ubriacante

MERET 6: si fa trovare pronto sul tiro da fuori di Gyasi, per il resto poco impegnato. Pronto

DI LORENZO 6: si vede poco in sovrapposizione, non manca comunque qualche cross insidioso. Ordinato in fase difensiva. Pulito

RRAHMANI 6,5: tiene bene la linea e la posizione, sotto controllo le poche transizioni offensive ospiti. Decisivo con un salvataggio sulla linea a Meret battuto. Fortezza

JUAN JESUS 6,5: al rientro dal primo minuto disputa una buona gara. Attento in marcatura, esce bene palla al piede facendo ripartire l’azione da dietro. Affidabile

MARIO RUI 5,5: rischia con un retropassaggio avventato, per il resto pochi patemi in copertura. In avanti non si propone con la solita frequenza. Bloccato

ANGUISSA 6,5: interpreta perfettamente il ruolo di mezz’ala lanciandosi spesso in avanti. Sfiora il gol dal limite, fa girare palla senza sbagliare mai l’appoggio. Elegante (dal 57′ ZIELINSKI 6: con lui in campo la qualità aumenta. Non è appariscente come al solito ma contribuisce ad alzare i giri del motore azzurro. Dinamo)

NDOMBELE 5,5: sembra non avere ancora brillantezza e velocità di gamba. Da centrale forse non rende al meglio, esce nell’intervallo. Impacciato (dal 45′ LOBOTKA 6,5: con lui in campo la manovra è più fluida ed il giro palla ne beneficia per allargare le fitte maglie della difesa spezzina. Pulisce ogni pallone, difficile da tenere fuori. Lavatrice)

ELMAS 6: una bella serpentina nel primo tempo e dialoghi proficui con Kvara. Cala un po’ nella ripresa. Reattivo (dal 75′ GAETANO s.v.)

POLITANO 6: si gioca prevalentemente sul lato di Kvara ma quando prende palla prova sempre a creare la superiorità e saltare l’uomo. Non riesce a rendersi molto pericoloso ma non demerita. Generoso (dal 57′ LOZANO 6,5: entra bene in partita anche se appare troppo impreciso e precipitoso in zona gol. Ha comunque il merito di mettere al centro la palla del gol di Raspadori. Incisivo)

RASPADORI 7: partecipa molto all’azione anche se manca di precisione sotto porta. Poi alla fine trova il varco giusto e fa venire giù il Maradona con il gol da tre punti. Salvatore della patria

KVARA 7: primo tempo show del georgiano. Manda sistematicamente al bar il diretto marcatore e impegna Dragowski in diverse occasioni. Quando prende palla i difensori tremano. Inspiegabile l’ennesima sostituzione. Ubriacante (dal 68′ SIMEONE 6: non ottiene molti palloni giocabili, fa a sportellate con la tignosa retroguardia ospite. Lottatore)