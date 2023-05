Napoli – Spaccio di droga, denunciato 34enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in vicoletto San Giorgio ai Mannesi, hanno notato una persona che, alla loro vista, si è allontanata velocemente per accedere in uno stabile.

I poliziotti sono entrati nell’edificio ed hanno visto l’uomo scendere frettolosamente dalle scale, pertanto lo hanno fermato; inoltre, in un vano soppalcato dello spazio condominiale, hanno rinvenuto numerosi involucri e pezzi di cocaina del peso di circa 420 grammi ed un bilancino di precisione.

Un 34enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.