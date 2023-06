Napoli – Sorpreso con una pistola, fermato 16enne

Stanotte i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in piazza Mercato, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha occultato qualcosa nei pantaloni per poi allontanarsi nel tentativo di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una pistola Beretta cal.7,65 con 8 cartucce e con matricola abrasa.

Un 16enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per porto illegale di arma clandestina.