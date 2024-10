Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 58enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 58enne napoletano con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti dei Commissariati Montecalvario e San Ferdinando, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato, in vico Gradoni a Chiaia, un soggetto trovandolo in possesso di 5 involucri di cocaina del peso di circa 3 grammi, 3 stecche di hashish del peso complessivo di circa 30 grammi e 4800 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.