Ercolano – Scovata un’altra piazza di spaccio, arrestate due persone

A pochi giorni dagli arresti i carabinieri hanno azzerato un’altra piazza di spaccio.

Siamo a Ercolano e la zona è pressoché la stessa che ha visto arrestate 21 persone su disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri della locale tenenza sanno che a via Trentola c’è un via vai sospetto di giovanissimi e organizzano un servizio anti-droga.

Obbiettivo un portone in particolare, quello al civico 54. In quel palazzo c’è E. M., 25enne sottoposto agli arresti domiciliari. Quale migliore occasione per entrare nel portone ed osservare senza destare sospetti?

I carabinieri notano la predisposizione di un architettato marchingegno realizzato ad hoc per facilitare la cessione dello stupefacente. In particolare, al piano terra del palazzo, c’era una grata in ferro che oscurava la parte interna del condominio, con una piccola fessura ricavata dalle inferriate, dalle quali era possibile effettuare eventuali cessioni.

Le notizie raccolte permettono il blitz e i militari fanno irruzione. Il 25enne non è solo in casa, si sente la voce di qualcun altro che proviene dall’appartamento. Porte e finestre sono sbarrate ma a un certo punto, dal primo piano, i carabinieri notano cadere una pioggia di involucri: sono 9 dosi di stupefacente tra crack e cocaina.

La porta si apre, insieme a M. c’è suo cugino S. M., 24enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Nell’appartamento vengono rinvenuti e sequestrati 215 euro in contanti.

La perquisizione però non termina e i carabinieri si concentrano nell’atrio del portone e lì avviene la svolta. Nascoste nelle mura perimetrali diverse dosi già pronte per la vendita al dettaglio per un peso complessivo di 106 grammi di hashish.

Gli arrestati – devono rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio – sono stati trasferiti in carcere.

M. E., nato a Torre del Greco (NA) il 30.10.1998

M. S., nato a Torre del Greco (NA) il 27.07.2000