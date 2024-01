Napoli – Sorpreso con droga, nei guai 36enne

Nella scorsa notte, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Carlo III, hanno notato una persona che ha consegnato una banconota al conducente di un’auto da cui ha ricevuto un involucro; gli stessi, alla loro vista, hanno tentato di darsi alla fuga in direzioni differenti.

Pertanto, gli agenti, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto il conducente in via Colonnello Lahalle trovandolo in possesso di 26 incolucri contenenti cocaina del peso complessico di circa 13 grammi e di 65 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, il 36enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.