Napoli – Sorpreso a spacciare, denunciato 43enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Camillo Cucca hanno notato un uomo che, uscito da un palazzo, è salito in sella ad uno scooter.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di due involucri di cocaina del peso di 0.33 grammi.

Gli operatori, poco dopo, hanno notato un altro uomo che faceva ingresso nel medesimo palazzo e, dopo averlo seguito, hanno notato che ad attenderlo sul pianerottolo di un’abitazione vi era una persona che, in cambio di una banconota, gli ha consegnato qualcosa. Gli agenti hanno raggiunto e bloccato sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso di un involucro di hashish del peso di 0.91 grammi, che lo spacciatore il quale nel frattempo si era barricato in casa.

V.M., 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per cessione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre gli acquirenti sono stati sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale