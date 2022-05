Terzigno – Lavori programmati, sospensione del servizio idrico per mercoledì 18 Maggio. Ecco le zone interessate

GORI comunica che per manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 15:00 alle 18:00 di mercoledì 18 maggio 2022, nelle seguenti zone di TERZIGNO:

Via Amati,

Via Calamone,

Via Carpiti,

Via Nespole Della Monica,

Via Nuova Zabatta,

Via Panoramica,

Via Vicinale Lavarella,

Via Zabatta.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.