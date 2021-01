Napoli – Sorpresi in una sala scommesse: sanzionati in 8 e locale chiuso per 5 giorni

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Mercato per una segnalazione di assembramenti all’interno di una sala scommesse.

Una volta sul posto i poliziotti hanno notato la serranda dell’esercizio commerciale parzialmente abbassata ed hanno sorpreso all’interno 8 persone intente a guardare un incontro di calcio in tv.

Gli operatori hanno sanzionato l’addetto, un 36enne napoletano, e i sette avventori per inottemperanza alle misure anti Covid-19; inoltre, è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni.