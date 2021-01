Napoli – Evade dai domiciliari per la seconda volta in pochi giorni e aggredisce gli agenti, arrestato 47enne

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via del Sebeto hanno intimato l’alt ad un automobilista che, alla loro vista, si è dato alla fuga in direzione di via Vespucci.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il conducente, dopo aver effettuato manovre pericolose, ha imboccato contromano via San Cosmo Fuori Porta Nolana danneggiando la segnaletica verticale e abbandonando l’auto.

L’uomo ha proseguito la fuga a piedi e, dopo una colluttazione con gli agenti, è stato bloccato in corso Umberto.

C. N., 47enne napoletano, sottoposto agli arresti domiciliari per rapina e già arrestato il 2 gennaio scorso per evasione, è stato nuovamente arrestato per evasione, resistenza e lesioni a P.U. e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

La vettura è stata sequestrata.