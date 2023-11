Napoli – Sorpresi con la droga, fermati due giovani

Nello scorso pomeriggio, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazzetta Rosario di Palazzo, hanno notato due giovani ai quali diverse persone avevano consegnato denaro in cambio di qualcosa per poi allontanarsi frettolosamente.

Poco dopo, due degli acquirenti sono stati raggiunti, all’angolo con via Speranzella, e trovati in possesso di due involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 1,3 grammi appena acquistate.

Contestualmente, gli operatori, in piazzetta Rosario di Palazzo, hanno bloccato i due indagati trovandone uno in possesso di 9 bustine con circa 6 grammi di marijuana e 90 euro mentre, l’altro con 500 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, due napoletani di 20 e 23 anni sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.