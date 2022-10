Napoli – Scampia: arrestato spacciatore

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Giuseppe Marrazzo hanno notato tre persone entrare frettolosamente in uno stabile.

I poliziotti le hanno seguite ed hanno notato che, al tredicesimo piano, vi era un uomo ad attenderle e che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una di esse; gli operatori li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di 20 involucri contenenti circa 7 grammi di eroina e di 110 euro, mentre l’acquirente di 6 involucri con circa 3 grammi della stessa sostanza.

C.M., 58enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.