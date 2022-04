Napoli – Rubano un terminale di scarico da un’autovettura, denunciate due persone

Stanotte gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Diocleziano sono stati attratti da un rumore riconducibile ad un attrezzo elettrico da lavoro.

I poliziotti, ripercorrendo la medesima via, hanno notato un uomo a bordo di un’auto parcheggiata ed un altro che stava tentando di nascondersi dietro il veicolo.

Gli operatori li hanno identificati ed hanno rinvenuto, occultato nel vano motore, un terminale di scarico accertando che i due lo avevano asportato poco prima da un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze.

Un 43enne ed un 20enne di Castel Volturno sono stati denunciati per furto aggravato, mentre il terminale è stato restituito alla proprietaria.