Napoli – Rapina e associazione a delinquere, arrestato un ricercato

Stamattina gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato, presso la sua abitazione in via Martiri D’Otranto, un 34enne napoletano con precedenti di polizia poiché destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità spagnole giovedì pomeriggio per i reati di rapina e associazione per delinquere, commessi lo scorso 18 luglio a Palma di Maiorca (Spagna).