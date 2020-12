Napoli – Nascondono droga in casa, arrestata coppia di spacciatori

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Ponticelli, con il supporto di un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in via Flauto Magico dove, grazie a Kira, Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno rinvenuto, occultati nella cassetta di scarico del wc, 28 involucri contenenti cocaina e un bilancino mentre, in una pattumiera e nella camera da letto, hanno sequestrato altri 38 involucri della stessa sostanza per il peso complessivo di circa 25 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1080 euro.

L.B. e A.A., 43enni coniugi napoletani, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.