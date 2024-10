Piano di Sorrento – Violenza di genere: un’altra aggressione in strada, arrestato 48enne

Un altro episodio di violenza. Un’altra storia di soprusi e aggressioni con la strada teatro della violenza di genere.

Siamo a Piano di Sorrento e solo l’intervento dei carabinieri della locale stazione, con il prezioso contributo di cittadini che hanno contattato il 112, ha evitato che si ripetessero le scene di un video virale sul web di una donna malmenata da un uomo.

I carabinieri intervengono a via delle rose e trovano lui – ha 48 anni ed è già noto alle forze dell’ordine – che urla minacce di morte all’ ex compagna. La donna piange accasciata a terra e i militari si frappongono tra i due.

Il 48enne non demorde e spintona più volte e con forza i carabinieri che con non poche difficoltà lo bloccano.

L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.