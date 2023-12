Napoli- Monza: 0-0. Troppi errori sottoporta, Meret evita la beffa

Napoli- Monza: 0-0. Troppi errori sottoporta, Meret evita la beffa

Termina 0-0 l’ultima gara del 2023 del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona; a strappare il pareggio ai Campioni d’Italia il Monza di Palladino, ben messo in campo e che ha avuta anche l’occasione per portare a casa l’intera posta in palio: al 68°, infatti, Pessina dagli 11 metri si è fatto ipnotizzare da Meret.

Partita dominata dagli uomini di Mazzarri che, al cospetto di un avversario come detto ordinato, hanno comunque dominato in lungo e largo, con l’unica pecca di non aver concretizzato le clamorose azioni da gol capitate sui piedi di Anguissa, Kvara, Zerbin ed in ultimo Gaetano.

Amaro il commento del tecnico del Napoli a fine gara, che ha aspramente criticato il gioco maschio degli avversari e la mancanza di tutela per i calciatori azzurri da parte degli arbitri. Queste le parole riportate sul sito ufficiale della SSC Napoli:

“Non parlo mai dell’arbitro, ma stavolta voglio farlo per spiegare i motivi delle mie proteste. Devo dire che subiamo troppe provocazioni. Contro di noi giocano a rugby. Guardate oggi come hanno trattenuto Kvara, è stato bersagliato. Nelle partite precedenti Osimhen è stato bersaglio degli avversari. Poi però i nostri calciatori vengono puniti nonostante il trattamento in campo. Adesso basta.”

Tabellino

Napoli – Monza: 0-0

NAPOLI: Meret (74′ Contini); Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka (85′ Simeone), Zielinski (71′ Gaetano), Zerbin (71′ Lindstrom), Kvaratskhelia, Raspadori. All. Mazzarri.

MONZA: Di Gregorio; Pedro Pereira (46′ Birindelli), Caldirola, D’Ambrosio (76′ Cittadini), Ciurria, Akpa Akpro (63′ Bondo), Gagliardini, Valentin Carboni (57′ Colpani), Pessina, Dany Mota Carvalho, Colombo (76′ Machin). All. Palladino

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Note: ammoniti Pereira, Birindelli, Di Lorenzo, Cittadini, Gaetano, Kvaratskhelia, Bondo. Espulso Mazzarri all’ 82′. Espulso Palladino al 93′.