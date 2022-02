Napoli – Manomette la centralina di un’auto. Denunciato un uomo

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Cavour per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto una donna che, dal balcone della propria abitazione, ha indicato un uomo che si stava allontanando e lo hanno bloccato accertando che, poco prima, aveva rovistato all’interno dell’auto ella donna manomettendo la centralina.

L’uomo, un 50enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per tentato furto aggravato.